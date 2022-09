Torcida do Fluminense fez grande festa no Maracanã na despedida de Fred - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/09/2022 17:01

Nesta quarta-feira, a partir das 10h, começa a venda de ingressos para a torcida tricolor para o jogo do Fluminense contra o Flamengo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A entrada mais barata custa R$ 60 e a mais cara sai por R$ 450.

Os sócios que quiserem comprar o ingresso online deverão clicar na opção "vendas" em nense.com.br , na aba “Ingressos”. Já os não sócios deverão ir em "vendas", no site flamengo.superingresso.com.br

Para retirar o ingresso é necessário levar: o voucher impresso, preenchido e assinado; documento oficial e original de identificação com foto e CPF; e documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

Em tempo: Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 16h deste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do campeonato, enquanto o Tricolor aparece em quarto. Ambos tem 45 pontos.

