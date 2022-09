Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012 - Reprodução

Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012Reprodução

Publicado 13/09/2022 13:54

Rio - Após 14 anos, o meia Thiago Neves recebeu um certificado do Guiness World Records pelos três gols que marcou pelo Fluminense no segundo jogo da final da Libertadores de 2008, contra a LDU, quando o Tricolor venceu por 3 a 1. Ele é o único jogador a fazer um hat-trick em uma única partida de decisão do torneio continental.

Além dos três gols no Maracanã, Thiago também havia balançado as redes no jogo de ida, em Quito, quando o Fluminense perdeu por 4 a 2. Apesar do hat-trick no Maracanã, o Fluminense foi superado pela LDU nos pênaltis e acabou com o vice-campeonato.

Em suas redes sociais, Thiago Neves agradeceu o reconhecimento do Livro dos Recordes e lamentou que, apesar da boa atuação, não tenha conseguido o título.

"Obrigado ao Guinness World Records pelo presente e reconhecimento desse hat-trick inédito em uma final de Libertadores. O resultado daquela noite ficou longe de ser aquilo que os torcedores, jogadores e o clube almejavam na época. Essa ferida segue aberta, mas, felizmente, com o aprendizado da derrota aquela geração se fortaleceu. Logo depois o Fluminense conquistaria o tri e o tetracampeonato brasileiro e tenho muito orgulho de ter feito parte deste grupo nas vitórias e derrotas", escreveu o meia no Instagram.

Thiago Neves coleciona três passagens pelo Fluminense. Ao todo, foram 163 partidas disputadas e 48 gols marcados. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e o Carioca e o Brasileiro, em 2012. Atualmente, o meia está sem clube.