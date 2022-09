Matheus Martins - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/09/2022 16:48

O atacante Matheus Martins se consolidou como um dos nomes de confiança do técnico Fernando Diniz no Fluminense. O jovem de 19 anos é mais um surgido da base tricolor a corresponder às expectativas do clube e torcedores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado, pela 26ª rodada do Brasileirão, ele comentou o bom momento na equipe.



"Estou me sentindo mais à vontade jogo a jogo e me soltando cada vez mais para fazer o que fazia na base. Com o Diniz, jogo na direita, na esquerda. Onde está a bola eu tento estar. É o que ele manda, então procuro me movimentar assim e achar os espaços para ajudar a equipe. Não existe a obrigação de ficar em um setor, a orientação é se movimentar e ficar próximo uns dos outros para fazer tabela e criar as jogadas."

Cobiçado na Europa, Matheus Martins já soma 5 gols pelo time profissional. Depois da vitória no Maracanã, o jogador de 19 anos volta as atenções para o duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, em São Paulo.



"A gente sabe que o Corinthians é um time muito perigoso ainda mais na Arena. Sabemos que vai ser um jogo muito pegado. Vamos jogar da maneira que temos jogado em casa, propondo o jogo. O que a gente espera é sair com um bom resultado e a vaga para a final. Vamos trabalhar durante a semana para sair com a classificação", projetou Martins.



A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima quinta-feira às 20h, para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena. Com 2 a 2 no placar no jogo de ida, o Tricolor vai a São Paulo em busca da vitória e classificação para a final do campeonato.