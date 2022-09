Torcida do Fluminense tem protagonizado espetáculos na arquibancada do Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 10/09/2022 19:43

Após a confirmação de mais uma final entre brasileiros na Libertadores, os grandes clubes do Brasil viraram temática no programa "Fútebol 90", da ESPN Colômbia. Os jornalistas elencaram os mais relevantes times do nosso país, no entanto, ao listarem as equipes, os comentaristas deixaram o Fluminense de fora do recorte.



"Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro", listou o jornalista Francisco "Pacho" Vélez.

Na sequência da listagem, um outro participante do programa menciona o Fluminense. No mesmo instante, os demais presentes ironizaram o Tricolor carioca.



"(Risos) Não. Fechamos em dez ? Antes (do Fluminense) está o Botafogo" disse um integrante da bancada.

DOMÍNIO BRASILEIRO



A Copa Libertadores terá uma final brasileira pelo terceiro ano consecutivo. O Athetico vai para a sua segunda decisão, buscando o titulo inédito. O Flamengo chega a sua quarta decisão no torneio continental, e a segunda seguida. O Rubro-Negro foi campeão em 1981 e 2019 e vice-campeão em 2021.