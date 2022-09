Torcedores do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 10/09/2022 16:23

O Maracanã terá bom público para a partida entre Fluminense e Fortaleza, que acontece às 19h deste sábado, válida pela 26ª rodada do Brasileirão. De acordo com a última parcial divulgada pelo Tricolor, mais de 28 mil ingressos foram comercializados.

As entradas, vale lembrar, começaram a ser vendidas para o público online na última quarta-feira, enquanto a comercialização física teve início na quinta. Os sócios-torcedores foram liberados para realizar o check-in há uma semana.

A presença da torcida no Maracanã, inclusive, tem sido fundamental para o time nesta temporada. A última derrota do Flu em seus domínios aconteceu no dia 11 de junho, contra o Atlético-GO. Assim, em entrevista ao site oficial do Flu, o lateral Samuel Xavier exaltou a festa dos tricolores e avisou que o time se entregará "o tempo todo" dentro de campo para conseguir os três pontos.

“A torcida tem feito a sua parte, ela faz a diferença nos apoiando. A gente tem conseguido bons resultados no Maracanã, pois é sempre muito bom jogar ao lado deles. A gente conta muito com esse apoio deles até o fim. Vamos nos entregar o tempo todo para conseguir a vitória”.