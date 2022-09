Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 17/08/2022 - Maracanã - Copa do Brasil. Quartas de Final Jogo 2. Fluminense x Fortaleza. - Marcelo Goncalves/Fluminense

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 17/08/2022 - Maracanã - Copa do Brasil. Quartas de Final Jogo 2. Fluminense x Fortaleza.Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/09/2022 21:00

Neste sábado, Fluminense e Fortaleza se enfrentam no Maracanã, às 19h, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor Carioca ocupa a quinta colocação do campeonato, com 42 pontos. Já o Leão do Pici aparece no 12º lugar, com 30 pontos.

Para o jogo, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno de Nino, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Além disso, Alan, reforço do Flu para a temporada, pode finalmente estrear. Já Luan Freitas, por sua vez, segue o trabalho de transição e deve continuar como desfalque.

No Fortaleza, os desfalques são Ceballos (DM) e Lucas Crispim (transição). Depietri, que se recupera de uma lesão na coxa, também fica de fora.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Fortaleza - 26ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 10/09/2022, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: Premiere

PROVÁVEL FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nathan ou Yago Felipe) e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano.

PROVÁVEL FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Hércules e Ronald; Thiago Galhardo, Moisés e Robson.