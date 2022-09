Técnico Fernando Diniz está no quinto lugar do Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Goncalves/Fluminense

Técnico Fernando Diniz está no quinto lugar do Brasileiro e na semifinal da Copa do BrasilMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/09/2022 10:56

Rio - Em boa fase no Fluminense, Fernando Diniz atrai holofotes nacionais e também europeus. O treinador, que está na semifinal da Copa do Brasil e briga pelo G-4 do Brasileirão, concedeu entrevista ao jornal "Expresso", de Portugal, e defendeu seu estilo de jogo. Ele destacou que, em um time sob seu comando, existe apenas uma maneira de jogar, sem plano B.

"Ao mesmo tempo que é difícil, no sentido que as pessoas querem que se ganhe (aqui no Brasil é o imperativo, e em Portugal e na Europa também, sendo que no Brasil existe um imediatismo muito maior, vê-se pela inúmera troca de treinadores em relação a Portugal, Espanha ou Inglaterra), por outro lado é fácil porque só sei fazer deste jeito. Não há a segunda opção. Se eu tivesse uma outra opção, talvez fosse mais difícil, mas nesse sentido é ir melhorando aquilo que se faz. Mas nunca tive minimamente uma ideia de ter um plano B para isso, da concepção que tenho do futebol. É a mesma coisa que alguém pedir a você para se adaptar a um modo corrupto de viver. Para mim não há a chance de mudar as minhas concepções. Fazer as adaptações que são necessárias para ganhar os jogos é outro assunto, estamos sempre a adaptar-nos, todo o mundo quer vencer, mas vencer de uma maneira que não tem a ver comigo… não é o futebol que eu gosto", disse.

Diniz afirmou que a qualidade de jogo, tanto para os jogadores, quanto para o público que assiste, está acima de apenas vencer de maneira bruta. O técnico reforçou o valor e a essência do futebol.

"O futebol tem um jeito e um gosto para mim, eu não teria prazer nenhum em treinar uma equipe de futebol simplesmente para vencer jogando de uma maneira embrutecida, sem valorizar o jogo, sem valorizar a bola e principalmente sem valorizar os jogadores e as pessoas que assistem. Aí é que está o meu grande amor e respeito pelo futebol, são os jogadores e o público que assiste".