Fluminense tem novo patrocinadorDivulgação

Publicado 09/09/2022 09:30

Rio - O Fluminense acertou um novo patrocínio na última quinta-feira. A Avanutri, patrocinadora master das categorias de base do clube, passará a estampar os calções da equipe profissional.

A estreia da Avanutri nos shorts da equipe tricolor será já neste sábado, contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. O contrato com a empresa irá até o fim de 2022 e os valores não foram divulgados.

A parceria com o Fluminense fez com que a Avanutri construísse dois centros de recovery, em Xerém e em Laranjeiras, com os mais modernos recursos e infraestrutura exclusiva para cuidar da saúde musculoesquelética e o desempenho dos jogadores. Todos os equipamentos eram utilizados pelos jogadores das categorias de base e a parceria foi estendida aos profissionais, que já utilizavam os equipamentos no CT Carlos Castilho.