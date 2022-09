Matheus Ferraz durante treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 07/09/2022 17:38

Rio - Nesta semana, o zagueiro Matheus Ferraz sofreu uma lesão em seu joelho esquerdo , e precisou passar por uma cirurgia. Com isto, o jogador não volta aos gramados neste ano, que é o último de seu contrato. Diferentemente do que ocorreu com o volante Hudson e o goleiro De Amores, o jogador não planeja processar o Fluminense caso sua lesão se estenda para além do contrato e o clube renove por um tempo curto. A informação é do portal "NetFlu".