Torcedores do Vélez visitaram o CT do Fluminense e receberam camisas de presente de CanoReprodução

Publicado 07/09/2022 13:50

Rio - Alguns torcedores do Vélez visitaram, nesta quarta-feira (7), o CT Carlos Castilho, do Fluminense. Lá, foram recebidos pelo volante Felipe Melo, que recebeu um camisa do clube argentino. Quem também esteve no encontro foi o atacante Germán Cano, que foi quem convidou os torcedores do Vélez, e os presentou com camisas do Tricolor com o seu nome.

A torcida do Vélez veio em peso ao Brasil, para acompanhar o duelo do clube contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7). No começo da semana, alguns torcedores lotaram a loja oficial do Fluminense em Copacabana, Zona Sul do Rio, e compraram diversos produtos do clube das Laranjeiras.

Recentemente, o Vélez Sarsfield lançou o seu novo terceiro uniforme, com as cores verde, branco e vermelho, em linhas verticais, bem semelhante ao modelo utilizado pelo Fluminense. Os dois clubes possuem forte relação desde 1969, quando os argentinos vieram ao Brasil e enfrentaram o Santos utilizando o uniforme do clube das Laranjeiras.

O Vélez entra em campo para enfrentar o Flamengo nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa Libertadores da América. No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por 4 a 0.