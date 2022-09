Terceira camisa do Fluminense, na cor grená, estreará no fim de setembro - Reprodução de Internet

Publicado 06/09/2022 11:41

Antes do lançamento oficial, no fim de setembro, vazou nas redes sociais uma foto da nova terceira camisa do Fluminense, na cor grená. A nova peça terá gola V e o primeiro escudo do clube, além de outros detalhes que não são mostrados na imagem.

A nova terceira camisa do Fluminense foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, em 30 de agosto. Produzida pela Umbro, ela foi considerada linda pelos sócios que puderam vê-la antes da reunião.



Nesta temporada, o Fluminense terá ao todo quatro lançamentos de camisa. Primeiro, em abril, foi a nova tricolor, seguida em maio pela branca. Já em julho foi a vez do uniforme comemorativo dos 120 anos, que chegou a ser utilizado em alguns jogos pelo time. E o grená ainda não tem data divulgada para a estreia, mas será em uma partida no fim de setembro.