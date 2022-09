Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/09/2022 17:25

Rio - O treinador Fernando Diniz deverá permanecer no Fluminense na próxima temporada. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor deverá oferecer o dobro que o técnico ganha em 2022 para ampliar o seu vínculo para o ano que vem.

O desejo de Fernando Diniz seria também de seguir no Tricolor. Segundo o site, independente dos resultados do clube carioca no final da temporada, o entendimento da diretoria é de que o comandante deverá continuar no ano que vem com o seu trabalho.

Até o momento, Diniz comandou o Fluminense em 30 partidas. No total são 17 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas. Foram 59 gols marcados e 32 sofridos.