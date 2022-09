Fernando Diniz vive temporada especial no comando do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/09/2022 11:28

Rio - O Fluminense foi derrotado neste sábado (3) por 1 a 0 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Furacão saiu nos primeiros minutos de partida e o Tricolor, mesmo com bom volume de jogo, não conseguiu reagir. Para o técnico Fernando Diniz, a sequência de três jogos sem vitória não tirou a confiança da equipe, que segue na briga pelo título.

"São três jogos sem vencer: dois empates e uma derrota. Jogamos bem contra o Palmeiras, merecíamos a vitória, e hoje merecíamos vencer também. Jogamos com confiança até o último minuto", disse Diniz, após o jogo, em entrevista coletiva.

Nesta semana, Diniz sofreu grande baixa no elenco com a saída do volante Nonato, que estava emprestado pelo Internacional e foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária. O comandante tricolor destacou a qualidade do jogador e já projetou adaptação no time para não sofrer com o peso do desfalque.

"O Nonato vivia o melhor momento da carreira e no Fluminense. Ele era uma peça que nos ajudava bastante. Ele entendeu a função ao lado do André. Ocupava espaço e dava fluidez para o jogo. Yago é uma das possibilidades. Nathan também, Martinelli. A gente vai procurar botar o melhor de acordo com o que a gente sentir nos jogos e no treino."

O Fluminense terá a semana livre para atividades e só volta a campo no sábado (10). O Tricolor recebe o Fortaleza, no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.