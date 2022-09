Nonato deixou o Fluminense com 55 jogos, quatro gols e sete assistências - Divulgação/Fluminense

Publicado 03/09/2022 12:41 | Atualizado 03/09/2022 12:42

Rio - Após passar no CT Carlos Castilho para se despedir de colegas de elenco e funcionários, o volante Nonato, que estava emprestado pelo Internacional e foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária, deixou um recado nas redes sociais para os torcedores do Tricolor.

"Hoje é um dia muito difícil para mim: é o dia de me despedir de um clube que me fez sentir em casa do primeiro ao último momento. Convivi e aprendi com pessoas extraordinárias. Presenciei o Maracanã lotado, colorido pelas três cores. Sorri, chorei. Venci, perdi. Mas tudo sempre me entregando de corpo e alma. Fica aqui o meu muito obrigado à instituição Fluminense Football Club e a todos que nela trabalham, e, a essa torcida maravilhosa, fica o meu recado: continuem carregando esse time ao topo, que é onde ele merece estar! Saudações tricolores", escreveu o jogador

O Fluminense bem que tentou competir financeiramente e manter Nonato no elenco. Igualou a proposta do Ludogorets (cerca de R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta de forma parcelada, mas não incluiu o bônus de aproximadamente R$ 3 milhões, enquanto a equipe búlgara aceitou os termos e ainda reduziu o prazo do pagamento.

Nonato tinha contato com o Internacional até o fim de 2023, mas não pretendia deixar o Fluminense neste momento da temporada, em que a equipe briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O volante deixou o Tricolor com 55 jogos, quatro gols e sete assistências.