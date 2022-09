John Kennedy - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 02/09/2022 14:40

Rio - O atacante John Kennedy, de 20 anos, foi afastado do elenco profissional do Fluminense após voltar a cometer atitudes de indisciplina. Ele vem treinando em Xerém e deverá fazer parte do grupo sub-23 do Tricolor que está disputando a fase final do Brasileirão de Aspirantes. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Além disso, o Fluminense avalia a possibilidade de emprestar o jogador no ano que vem. O Tricolor acreditava que com o trabalho de Fernando Diniz, John Kennedy poderia deixar de lado o comportamento ruim, mas isso não aconteceu. Com isso, uma transferência para 2023 poderá acontecer. As informações são do portal "NetFlu".

Não é a primeira que o jovem cometeu problemas de indisciplina na temporada. Considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense, John Kennedy entrou em campo pela última vez na derrota para o Internacional, em Porto Alegre. Este foi o último jogo que o atleta foi relacionado por Fernando Diniz.

Na atual temporada, John Kennedy entrou em campo em apenas oito oportunidades e deu uma assistência. O jogador, de 20 anos, sofreu uma fratura no pé, no primeiro semestre, após disputar uma pelada, durante o seu período de férias. Depois disso, pouco atuou e não teve o rendimento esperado.