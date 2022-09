David Braz não entra em campo desde o dia 11 de junho - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/09/2022 14:00

Recuperado de lesão na coxa direita, o zagueiro David Braz pode voltar jogar pelo Fluminense. Ele retornou aos treinos na semana passada e tem grande chance de iniciar como titular no jogo do próximo sábado contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com a suspensão de Nino após ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, no último sábado, David Braz poderá começar entre um dos primeiros onze da equipe de Fernando Diniz na próxima partida. David Duarte é outra opção para a vaga. Além dele, Felipe Melo também já jogou na função algumas vezes, mas vem tendo atuações irregulares.

O zagueiro não entra em campo desde 11 de junho, quando foi expulso no primeiro tempo da derrota para O Atlético-GO. Após cumprir suspensão, ele ainda foi relacionado para três jogos antes da lesão, mas não entrou em campo nesses duelos contra Avaí, Cruzeiro e Botafogo.