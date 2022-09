Reunião entre representantes de Fluminense, PM e MP-RJ tratou da utilização do QR Code como ingresso - Divulgação/Fluminense

Publicado 02/09/2022 16:47

Após a polêmica com a Polícia Militar, que exigiu a utilização de ingresso de papel para o jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, representantes do clube e da PM tiveram reunião no Ministério Público (MP-RJ) nesta quinta-feira. O objetivo foi tentar mudar o protocolo atual em jogos de grande porte, e houve avanço para a utilização do QR Code dinâmico.

Segundo o Fluminense, "ficou acordado que no próximo jogo no Maracanã , contra o Fortaleza, no dia 10 de setembro, o e-ticket com QR Code dinâmico continuará a ser adotado para os membros do Sócio Futebol. O objetivo é que o sistema seja aperfeiçoado a cada partida até que se estenda aos jogos de bandeira vermelha, como são classificados os que apresentam uma série de características de risco".



Para evitar a ação de cambistas e menos filas para troca de ingressos, o clube adotou o QR Code para os sócios em cinco partidas, mas não foi autorizado pela PM a fazer o mesmo contra o Corinthians. Ainda de acordo com o Fluminense, todos os testes revelaram a eficácia e segurança da tecnologia para o processo de aferição da validade dos ingressos.