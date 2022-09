O jovem vivia grande momento e era peça importante no meio-campo do Fluminense - mailson santana/fluminense fc

O jovem vivia grande momento e era peça importante no meio-campo do Fluminense mailson santana/fluminense fc

Publicado 01/09/2022 19:42

Rio - O meio-campista Nonato é o novo reforço do Ludogorets, da Bulgária. O jogador, que pertence ao Internacional mas estava emprestado ao Fluminense até o final deste ano, já foi comunicado da decisão do Internacional de aceitar a proposta do clube europeu, que investirá cerca de 1.7 milhão de dólares (R$ 8.8 milhões) para contar com o jogador. A informação é do portal GZH.

O Fluminense chegou a enviar uma oferta para garantir a compra em definitivo do jogador, mas os dirigentes do Colorado fizeram jogo duro, e não aceitaram a proposta. Aliado a isso, o clube búlgaro aumentou a proposta, e conseguiu agradar a diretoria do Inter, que aceitou vender o meio-campista de 24 anos.

Cria da base do São Caetano, Nonato chega para o quarto clube de sua carreira, sendo o primeiro fora do Brasil. O jogador vestia a camisa do Fluminense desde 2021, e era um dos homens de confiança do técnico Fernando Diniz. Pelo clube carioca, o volante disputou 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências para seus companheiros.