Nonato - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 01/09/2022 10:00

Rio - Apesar do Internacional ter rejeitado a proposta do Fluminense para compra dos direitos de Nonato, o staff do jogador está confiante em relação a sua permanência no Tricolor. De acordo com informações do portal "NetFlu", o volante, de 24 anos, estaria disposto a abrir mão de alguns valores que teria a receber para continuar no Rio de Janeiro.

Nonato está emprestado ao Fluminense até o fim do ano, mas recebeu uma proposta do Ludogorets. O clube belga ofereceu 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões na cotação de hoje) por 70% dos direitos do jogador mas bônus que poderiam fazer o negócio chegar a 2,3 milhões dólares (R$ 11,9 milhões).

A proposta tricolor foi de 1,7 milhão de dólares sem bônus e com os valores parcelados, algo que não agradou o Colorado. Nesta quinta, os presidentes de Fluminense e Internacional irão se encontrar para discutir a situação do volante.

Titular de Fernando Diniz, o volante vive sua melhor temporada na carreira. Ele entrou em campo em 37 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências.