Nonato foi alvo do Ludogorets, da Bulgária - Mailson Santana/Fluminense

Nonato foi alvo do Ludogorets, da BulgáriaMailson Santana/Fluminense

Publicado 31/08/2022 16:29 | Atualizado 31/08/2022 17:20

Rio - Após o Ludogorets, da Bulgária, formalizar uma proposta por Nonato, o Fluminense agiu rápido e decidiu que vai cobrir a oferta do clube europeu para contratar o volante em definitivo junto ao Internacional. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Ludogorets, da Bulgária, ofereceu 1,7 milhões de dólares (R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Nonato, mais bônus um bônus em torno de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões). Como o volante está emprestado ao Tricolor até o fim do ano, o Fluminense teria que ser consultado, antes do Colorado fechar o negócio. Após a consulta, o clube carioca informou que deseja cobrir o valor proposto pelo clube búlgaro.

Nonato foi emprestado pelo Internacional ao Fluminense até o fim de 2022. O Tricolor tinha uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões) por 50% do jogador. A oferta do clube carioca para competir com o Ludogorets, da Bulgária, é por 70% dos direitos de Nonato e inferior ao valor instituído na opção de compra.

Apesar do Internacional ainda não ter respondido positivamente, o Fluminense está otimista com o desfecho positivo. Os dirigentes tricolores se reuniram após a chegada da proposta do clube búlgaro e a vontade de ficar do próprio Nonato, junto do desejo de Fernando Diniz de seguir contando com o volante pesaram na decisão do Flu de realizar um esforço para a permanência.

Titular de Fernando Diniz, Nonato vive sua melhor temporada como profissional. O jogador entrou em campo em 37 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências.