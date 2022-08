Fred com a camisa grená do Fluminense em 2012: um dos símbolos do título brasileiro - Nelson Perez/Fluminense

Fred com a camisa grená do Fluminense em 2012: um dos símbolos do título brasileiroNelson Perez/Fluminense

Publicado 31/08/2022 09:45

No fim de setembro, o Fluminense estreará a nova terceira camisa, que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião na noite de terça-feira (30). A peça em grená terá gola V e o escudo será o primeiro do clube, igual ao uniforme em branco e cinza lançado recentemente em comemoração aos 120 anos.



Produzida pela Umbro, a terceira camisa ficou à mostra na reunião do conselho e muitos sócios consideraram linda. A cor grená remete ao terceiro uniforme utilizado em 2012, sucesso entre os torcedores. Entretanto, não terá detalhes em dourado.



Nesta temporada, o Fluminense terá ao todo quatro lançamentos de camisa. Primeiro, em abril, foi a nova tricolor, seguida em maio pela branca. Já em julho foi a vez do uniforme comemorativo dos 120 anos, que chegou a ser utilizado em alguns jogos pelo time. E o grená ainda não tem data divulgada para a estreia, mas será em uma partida no fim de setembro.