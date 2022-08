Jhon Arias acredita no trabalho e no potencial do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 31/08/2022 13:57

Um dos protagonistas do elenco do Fluminense na temporada, Jhon Arias considera a fase vivida como uma das maiores de sua carreira. O meia-atacante já marcou 12 gols e deu 14 assistências neste ano. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o colombiano agradeceu o momento e o apoio que tem recebido.

"Muito contente pelo momento que estou vivendo. Acho que um dos melhores momentos da minha carreira. Sou grato a Deus e às pessoas no Fluminense, o que estão fazendo por mim. O que estou vivendo no dia a dia, nas partidas, estou sendo feliz. Quando não se está feliz, dá para perceber", falou Arias.

Destaque em finalizações e passes, Jhon Arias já despertou interesse de outros clubes estrangeiros. Porém, o colombiano acredita que isso é normal, e descartou com tranquilidade qualquer outro plano fora do Fluminense.

"Estou vivendo um momento importante, me sinto pleno no Fluminense. Creio que isso responde a pergunta também. Não há nada que me tire o foco daqui, não penso em sair agora. Creio que é normal. É um tema normal quando se tem bom rendimento, ter propostas, sondagens, gente interessada, mas meu foco total é no clube", disse e emendou:

"Meu sonho é conseguir um título com o Fluminense. E creio que estamos perto. Eu acredito do fundo do meu coração que a equipe vai conseguir ser campeão da Copa (do Brasil) e do Brasileirão. Sonhamos com isso", completou.

Arias já atuou pela seleção colombiana, mas permanece com o sonho de jogar a Copa do Mundo, já que o país não se classificou para a edição deste ano. Ele lamentou e torcerá pela Argentina se Germán Cano for convocado. Mas, para ele, o mais importante é que o título fique no continente latino.

"Infelizmente a Colômbia não vai para a Copa. Tenho desejo de defender o meu país. É um sonho de todo jogador defender o seu país. Na próxima vamos estar. A Colômbia tem potencial para competir muito bem. Se a Argentina chamar o Cano, vou torcer por ele. É uma seleção muito forte. Quero que o título fique aqui na América do Sul", afirmou.

Já em relação ao próximo jogo do Fluminense, Jhon Arias definiu o Athetico-PR como uma equipe difícil de se enfrentar. Mesmo assim, ele considera o jogo como uma decisão em busca do título brasileiro.

"O Athletico é uma equipe complicada. Uma equipe difícil, com jogadores de grande qualidade e que tem um grande treinador. Não à toa estão aonde estão no Brasileirão, competindo na semifinal da Libertadores. Estamos encarando com essa responsabilidade. Independente se jogarem os titulares ou se pouparem, será um jogo difícil para nós. Estamos encarando como uma decisão", concluiu.

A partida entre Fluminense e Athletico-PR será no sábado (3), às 19h, na Arena da Baixada e é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.