Nonato, volante do FluminenseReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2022 12:27

Titular do Fluminense, Nonato recebeu uma proposta do Ludogorets, da Búlgaria e pode deixar o clube. O volante pertence ao Internacional e está emprestado até o final do ano. O Colorado já notificou o Tricolor e aguarda um posicionamento para responder aos búlgaros. A informação é do 'GE'.

A proposta que está na mesa é de 1,7 milhões de doláres (R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Nonato, mais bônus que podem chegar a 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões). No empréstimo ao Fluminense, existe uma opção de compra que é de 2,5 milhões de dólares por 50% do jogador.

Em dificuldade financeira, o Fluminense avalia as condições para fazer uma oferta e manter Nonato. O volante já verbalizou o interesse de continuar no clube, mesmo com a proposta sendo boa financeiramente para ele. O jogador é um dos homes de confiança do técnico Fernando Diniz, que conseguiu recuperar o bom futebol dos tempos de quando foi promovido aos profissionais do Internacional.

Caso seja vendido, Nonato teria que deixar o Fluminense imediatamente, já que a janela de transferências na Búlgaria fecha na próxima terça-feira (6). Enquanto não se resove essa questão, o jogador esteve no CT Carlos Castilho e treinou com o restante dos companheiros, visando a partida de sábado (3), contra o Athletico, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.