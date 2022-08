Casagrande - Divulgação / Rede Globo

Publicado 29/08/2022 21:50

Rio - O bom momento de Paulo Henrique Ganso vem sendo destaque entre os torcedores do Fluminense e também por nomes importantes do futebol. O ex-jogador e atual colunista do portal "UOL", Walter Casagrande afirmou que o camisa 10 do clube carioca é o melhor atleta da Série A."

"Eu acho o Ganso o melhor jogador do campeonato, é aquele que mais gosto de ver jogar. Sempre fui fã do seu talento e torci muito para ele voltar a desfilar toda a sua classe em campo. Porque é assim que Paulo Henrique Ganso joga, como se estivesse na passarela mais importante da moda — e assim é o Maracanã para o futebol", disse o ex-jogador do Corinthians.

Contra o Palmeiras, Ganso teve uma ótima atuação e por pouco não fez o gol que seria da vitória do Fluminense. O camisa 10 finalizou na trave, após chute cruzado de Arias. O duelo terminou empatado por 1 a 1.