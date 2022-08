Treino do Fluminense 06/08/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/08/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 29/08/2022 14:34 | Atualizado 29/08/2022 14:41

Rio - Brigando pelas primeiras colocações no Brasileirão desde ano, o Fluminense segue acreditando no título da competição. No entanto, alguns tropeços no começo do segundo turno fizeram o Tricolor não conseguir reduzir a vantagem do Palmeiras na liderança. Sob o comando de Fernando Diniz, o clube carioca teve um rendimento nos últimos cinco jogos que se assemelhou ao início do Brasileirão.

O começo do Tricolor na Série A em 2022 não foi muito positivo. Em cinco jogos, o Fluminense venceu um jogo, empatou dois e teve duas derrotas. Contabilizando assim cinco pontos em 15 possíveis. O retrospecto irregular no começo da competição, fez inclusive com que o Flu tivesse dificuldades para se aproximar das primeiras colocações.

Com o tempo, o trabalho de Fernando Diniz foi se desenvolvendo e o Fluminense viveu um excelente momento, principalmente depois da segunda metade do Brasileiro, quando passou um período grande sem derrotas. O bom momento fez os tricolores sonharem com o título.

No entanto, o começo do segundo turno do Fluminense acabou sendo um pouco frustrante para os torcedores. O Tricolor teve um retrospecto semelhante ao início do primeiro. Nos mesmos cinco primeiros jogos, contra os mesmos rivais, o Tricolor venceu duas partidas, empatou duas e perdeu uma. Contabilizando assim oito pontos em 15 possíveis.

Em terceiro lugar, o clube carioca está a oito pontos de diferença do Palmeiras. No último sábado, perdeu a oportunidade de diminuir a distância para cinco, ao empatar o confronto direto contra os paulistas, no Maracanã. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Fluminense tem apenas 4% de possibilidades de ser campeão do Brasileiro.