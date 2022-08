Técnico do Fluminense, Fernando Diniz ainda não desistiu do Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 28/08/2022 14:33

O técnico Fernando Diniz não desistiu do título do Brasileirão após o empate em 1 a 1 no Maracanã, o que manteve vantagem de oito pontos do líder Palmeiras sobre o Fluminense. Para ele, pontos perdidos nas últimas rodadas pesam para a diferença, mas não são determinantes para a saída do Tricolor da briga.



"Mantiveram a diferença, mas o campeonato está em aberto. Não podemos desconsiderar a vantagem deles, é uma equipe estável. Mas tem muito jogo pela frente. Vamos fazer o nosso melhor e ver o que acontece. gente tem que continuar jogando. Nossa equipe tem sido consistente na maior parte dos jogos, só que deixamos passar alguns pontos importantes, o que resulta nessa distância de agora", avaliou Diniz.



Contra o Palmeiras, o técnico completou um turno no comando do Fluminense. Ele viu evolução na equipe em comparação com a que enfrentou o mesmo adversário, em maio.



"O time encorpou muito nesse tempo, mas nós tivemos um espírito muito parecido com aquele jogo (do primeiro turno). A gente também atacou, tentou o jogo desde o início. A diferença é que nós não tivemos muito sofrimento defensivo. A equipe foi sólida contra um grande time. Evoluímos. Em comparação com a minha estreia, nos tornamos um time mais criativo", afirmou.

Com 42 pontos contra 50 do Palmeiras, o Fluminense tem mais 14 rodadas até o fim do Brasileirão para tirar a distância.