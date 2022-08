Germán Cano é o artilheiro do Fluminense em 2022 - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 27/08/2022 15:01

Mais uma vez o Fluminense contará com mais de 40 mil pessoas no Maracanã. Na decisão deste sábado (27) contra o líder Palmeiras, pelo Brasileirão, será a sétima vez seguida que o time jogará com grande apoio, e Germán Cano agradeceu pela força dos torcedores no estádio.

"Quero dar os parabéns para toda a nossa torcida pelo apoio, que para nós é muito importante. Eu sempre falo que a torcida é um jogador a mais e eu gosto muito de entrar em campo e ver o estádio cheio", disse em entrevista ao site do clube.



Em segundo lugar com 41 pontos, o Fluminense pode reduzir a distância para o líder, em caso de vitória, para 5 pontos.



"Esse é um jogo muito importante, sabemos que o Palmeiras é um grande time, que é o líder do campeonato e joga muito bem. Mas a gente acredita em nosso trabalho e no que nós podemos fazer dento de campo para poder ganhar o jogo", afirmou o artilheiro tricolor em 2022 com 31 gols.