Fluminense e Corinthians empataram por 2 a 2 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 26/08/2022 10:42

Rio - O jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, entre Fluminense e Corinthians na noite desta quarta-feira, dia 24, transmitido pelo sportv e Premiere, se tornou a maior audiência da tv por assinatura em 2022, alcançando ao todo mais de 7,4 milhões de indivíduos.

A liderança continuou com o duelo entre São Paulo e Flamengo, também exibido pelo sportv, e foi até o programa ‘Troca de Passes’, que trouxe os melhores momentos, entrevistas e as análises das partidas, já no início da madrugada desta quinta-feira.

As duas equipes voltam a campo, desta vez pela 24ª rodada do Brasileirão. Neste sábado, dia 27, o Fluminense, segundo colocado, encara o líder Palmeiras, às 19h, no Maracanã; e na segunda-feira, será a vez do Corinthians enfrentar o Bragantino, às 20h, na Néo Química Arena.