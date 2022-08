Cris Silva - Mailson Santana / Fluminense

Cris SilvaMailson Santana / Fluminense

Publicado 26/08/2022 10:00 | Atualizado 26/08/2022 10:02

Rio - Titular na lateral esquerda desde o meio de junho, Caio Paulista vive no momento seu período de maior contestação no Fluminense. Criticado pelos torcedores, o jogador também vem convivendo com a evolução de Cris Silva. O lateral, de 28 anos, entrou no segundo tempo contra o Corinthians e teve boa atuação. Com isso, a disputa pela titularidade no clube carioca está reacendida.

Atacante de origem, Caio Paulista foi colocado na lateral por Fernando Diniz. A solução foi uma tentativa do técnico de resolver um problema que existia desde o começo do ano. Pineida, Cris Silva e Marlon, que já deixou o Fluminense, foram testados na posição, sem sucesso.

Com Caio Paulista, o Fluminense emplacou vitórias e o jogador passou a contar com a confiança do técnico. No entanto, nos últimos jogos, o Tricolor oscilou e o ex-atacante recebeu vaias, principalmente nas partidas contra o Fortaleza e também contra o Coritiba, quando apesar de ter feito um gol, falhou no lance que originou o primeiro gol dos paranaenses.

Cris Silva foi o maior investimento do Fluminense na temporada. Contratado junto ao Sheriff, da Moldávia, por cerca de R$ 9 milhões, ele começou o ano como titular, mas perdeu a vaga após ir mal em jogos importantes da equipe na Sul-Americana e na Libertadores. Porém, nos dois últimos jogos que atuou por mais tempo (Cuiabá e Corinthians) recebeu elogios.