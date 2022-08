Jhon Arias marcou um dos gols do Fluminense no empate com o Corinthians - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 25/08/2022 16:37

Rio - Autor de um dos gols no empate contra o Corinthians, o meia-atacante Jhon Arias demonstrou confiança na classificação para a final da Copa do Brasil, mesmo com o empate sofrido jogando em casa. Em entrevista após o jogo, o colombiano exaltou o clube paulista, mas destacou que o elenco está confiante na vitória.

"Nada está decidido. Se tivéssemos ganhado hoje, nada estaria decidido também. O Corinthians é um time bom, tem grandes jogadores, nós respeitamos muito eles. Acho que eles também nos respeitaram muito, pelo o que jogamos, pelo o que estamos fazendo. É um time que vai brigar. Lá em São Paulo será um jogo difícil, que começa empatado, mas que estamos muito confiantes para classificar para a final", destacou Arias.

No duelo de ida, Jhon Arias acertou um belo chute aos 40 segundos do segundo tempo, pegando uma bola de primeira e acertando o ângulo do goleiro Cássio, e colocou o Fluminense à frente do placar. No entanto, aos 44 da segunda etapa, o Tricolor acabou errando uma saída de bola, que terminou com o gol de Roger Guedes, deixando a partida empatada.

Fluminense e Corinthians voltarão a se enfrentar no dia 15 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a partida para os pênaltis, enquanto uma vitória garante a classificação para uma das equipes.