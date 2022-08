Fábio revelou que equipe tricolor ainda não pensa no confronto de volta - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fábio revelou que equipe tricolor ainda não pensa no confronto de voltaFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - O empate em 2 a 2 do jogo entre Fluminense e Corinthians pela ida da semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã, foi considerado "normal" pelo goleiro Fábio. Na zona mista, ele minimizou o resultado, e afirmou que mesmo com uma vitória em casa, o duelo de volta em São Paulo seria difícil. Para ele, a classificação da equipe carioca só depende dela mesma.

"Normal. Mesmo se a gente tivesse saído daqui com o 2 a 1, lá seria difícil. Já passei por várias situações adversas com resultados positivos. Isso é Copa do Brasil. Jogo sempre disputado, duas grandes equipes, poderíamos sair com a derrota. É uma semifinal, que todo mundo valoriza, é onde chegam as melhores equipes. Acho que mesmo com a vitória seria difícil em São Paulo", disse e completou:

"Vai ser mais difícil se a gente não tiver a mesma atitude que a gente sempre tem. Independentemente do adversário, do local que a gente vai jogar, o Fluminense sempre vai em busca da vitória. Só depende de nós para conseguir a vaga na final", pontuou.

Os dois gols do Corinthians saíram de erros defensivos do Fluminense. No primeiro, André e Nonato se atrapalharam no meio-campo, o que deu a chance para Renato Augusto. No segundo, o Tricolor tinha a bola dominada com Michel Araújo, que tentou um chute forte, mas parou nos pés da equipe adversária. Fábio avaliou os erros e considerou que o empate pode deixar o time mais consciente e atento.

"Para sair o nosso gol, normalmente também ocorre um erro da equipe adversária. A gente joga dessa forma. Com certeza dentro dessa forma de jogar, às vezes fica mais exposto. Talvez deixa de fazer uma falta que a equipe preferiu voltar achando que ia resolver. Mas são coisas do jogo", falou e emendou:

"Às vezes, esse 2 a 2 nos favorece a estar mais focado e mais concentrado no que tem que ser feito, não só no jogo de volta, como já no jogo contra o Palmeiras".

O goleiro revelou que ainda não houve conversa sobre o jogo de volta, que acontecerá no dia 15 de setembro. O foco do Fluminense está voltado para o confronto direto deste sábado, com o Palmeiras, às 19h, no Maracanã. A equipe paulista ocupa o primeiro lugar na tabela do Brasileirão, enquanto o Tricolor, a segunda.

"Nosso pensamento já é no Palmeiras. Fazer um grande jogo junto com o nosso torcedor e conseguir um resultado que nos favoreça a permanecer em busca do título do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ainda tem muito chão, temos que pensar jogo a jogo. Hoje, na Copa do Brasil, fizemos nosso melhor jogo possível. Mesmo com o empate, foi um grande resultado. O time mostrou que tem potencial para jogar em alto nível", concluiu.