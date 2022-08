Técnico Fernando Diniz lamentou o tropeço do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/08/2022 09:48

Pelo quarto jogo seguido, o Fluminense sofreu pelo menos dois gols e, mais uma vez, passou sufoco e tropeçou. Nesta sequência, o time de Fernando Diniz foi vazado nove vezes e só conseguiu uma vitória, sobre o Coritiba por 5 a 2. Para piorar, no empate em 2 a 2 com o Corinthians no Maracanã, que deixou a vaga na final da Copa do Brasil mais complicada, a defesa tricolor voltou a ficar muito exposta após um erro de passe.

O problema vem sendo recorrente nas últimas partidas, assim como atacantes adversários terem muita liberdade no campo para armar o contra-ataque e chegar na cara do goleiro Fábio. Foi assim contra o Corinthians, assim como na derrota por 3 a 0 para o Internacional, pelo Brasileirão, e no 2 a 2 com o Fortaleza, pela Copa do Brasil.



"O que tem acontecido é que uma bola ou outra, com um erro que não costumamos ter, vira oportunidade ao adversário. Temos de corrigir e vamos atrás disso para ficar um time mais equilibrado. Contra o Inter e o Fortaleza, teve um padrão tático. A gente bobeou. Era a jogada mais fácil de marcar no futebol, a bola longa do goleiro. Hoje (ontem) não aconteceu isso. A gente entregou passes que são complicados de explicar. Tanto uma coisa como outra é fácil de corrigir. Não é rotina. Tomara que seja pontual. O nosso sistema defensivo funciona bem, a gente recompõe rápido. FÉ pensar para frente, saber que a gente fez um bom jogo e não teve um bom resultado. Procurar corrigir", avaliou o técnico Fernando Diniz.



Sem muito tempo para ajustar o problema defensivo, o Fluminense terá pela frente no sábado (27) o líder do Brasileirão Palmeiras, justamente uma equipe que sabe aproveitar o erro do adversário.



"É o time mais consistente na América do Sul. Vamos ter de jogar no limite e fazer um grande jogo", completou o treinador.