Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/08/2022 19:00

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Maracanã, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz não preparou nenhuma surpresa para a partida. O volante André, que havia apresentado quadro gripal e não treinou na última segunda-feira, já se recuperou e iniciará entre os titulares para a partida.

Com isto, o Fluminense irá a campo da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e P.H. Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. No banco de reservas, estão a disposição: Marcos Felipe, Wellington, Pineida, Michel Araujo, Nathan, Cris Silva, Marrony, Willian Bigode, Yago Felipe, David Duarte, Martinelli e Felipe Melo.

A partida de ida, nesta quarta, vai contar com casa cheia no Maracanã. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada pelo Fluminense. O jogo de volta entre as equipes será no dia 15 de setembro em São Paulo.