Torcedores de Fluminense e Corinthians brigaram horas antes do duelo entre as equipes pela Copa do BrasilReprodução

Publicado 24/08/2022 15:58 | Atualizado 24/08/2022 17:14

Rio - Algumas horas antes do duelo entre Fluminese e Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, uma cena lamentável entre as duas torcidas ocorreu em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no começo da tarde desta quarta-feira (24). Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, torcedores dos dois clubes se enfrentam na praia, assustando banhistas.

Nas imagens divulgadas é possível ver que, além das confusões no calçadão da praia, alguns torcedores acabam invadindo a pista de ciclismo durante a briga. Em um dos vídeos, um policial militar aparece para intervir para dispersar a confusão.

Fluminense e Corinthians jogam nesta quarta, no Maracanã, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. O duelo de volta, que será em São Paulo, vai acontecer no próximo dia 15.

Torcedores de Corinthians x Fluminense agora há pouco. pic.twitter.com/JUcc2UUb3k — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) August 24, 2022

A expectativa é de que, assim como no confronto com o Flamengo, pela Copa Libertadores da América, cerca de quatro mil torcedores do Corinthians estejam no Rio de Janeiro para acompanhar sua equipe e assistir o duelo no Maracanã. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30.