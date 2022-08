André - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. O volante André, de 21 anos, se apresentou melhor nesta terça-feira e deverá entrar em campo contra o Corinthians na próxima quarta-feira. O jovem está se recuperando de um quadro de febre. As informações são do portal "NetFlu".

A presença do jogador ainda não está confirmada, pelo risco de André ter uma recaída. No entanto, a tendência é que o volante tenha condições de jogo. Caso não possa jogar, o jovem será substituído por Martinelli ou Felipe Melo.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no jogo de ida no Maracanã. A partida terá casa cheia e há poucos ingressos para o confronto.