Paulo Henrique Ganso é uma das esperanças do Fluminense na Copa do BrasilMailson Santana/Fluminense

Publicado 23/08/2022 14:09

Após sete anos, o Fluminense volta à semifinal da Copa do Brasil e inicia a busca por um lugar na decisão, o que não acontece desde o título da competição em 2007. O primeiro passo será no Maracanã, mais uma vez lotado, contra o Corinthians, nesta quarta-feira (24)às 19h30. E o adversário é um velho conhecido em confrontos de mata-mata: será a oitava vez entre os dois clubes.

Em alta sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense terá a chance de dar o troco e eliminar o Corinthians após quatro duelos em que levou a pior. A última vez entre os clubes em um mata-mata aconteceu nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2019, com os paulistas seguindo vivos.



O mesmo aconteceu em dois duelos pela Copa do Brasil: nas oitavas de final de 2016 e nas quartas de 2009, assim como em duas semifinais do Brasileirão, em 2002 e 1976. Em compensação, quando o Fluminense superou o Corinthians, acabou campeão.



Em 1952, os dois clubes fizeram a final da Copa Rio, considerado por muitos tricolores como o Mundial de Clubes da época. O time tinha grandes nomes de sua história, como Telê, Castilho e Pinheiro. E o outro confronto aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1984. O time de Romerito, Branco, Washington e Assis, além do técnico Carlos Alberto Parreira, levou a melhor sobre os paulistas e decidiu com o Vasco, conquistando o título.



Em 2022, uma nova história do confronto será escrita, podendo dar um novo final feliz para os tricolores.

Relembre os confrontos de mata-mata entre Fluminense e Corinthians:

- Final da Copa Rio de 1952 - Flu 2x0 e 2x2, ambos jogos no Rio - Fluminense campeão

- Semifinal do Brasileiro de 1976 - Flu 1x1 (1x4 nos pênaltis), no Rio - Corinthians classificado

- Semifinal do Brasileiro de 1984 - Flu 2x0, em São Paulo, e 0x0 no Rio - Fluminense classificado

- Semifinal do Brasileiro de 2002 - Flu 1x0, no Rio, e 2x3, em São Paulo - Corinthians classificado por melhor campanha no critério de desempate

- Quartas de final da Copa do Brasil de 2009 - Flu 0x1, em São Paulo, e 2x2, no Rio - Corinthians classificado

- Oitavas de Final da Copa do Brasil de 2016 - Flu 1x1, Rio, e 0x1, em São Paulo - Corinthians classificado

- Semifinal da Copa Sul-Americana de 2019 - Flu 0x0, em São Paulo, e 1x1, no Rio -Corinthians classificado pelo critério de gol fora