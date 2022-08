David Braz - Mailson Santana / Fluminense

David BrazMailson Santana / Fluminense

Publicado 23/08/2022 09:30

Rio - O Fluminense teve boas notícias neste começo da semana. O zagueiro David Braz, de 35 anos, participou de um treinamento com bola, à parte, no CT do clube carioca, na Barra da Tijuca. O Tricolor não costuma fazer previsões, mas o defensor está mais perto de voltar aos gramados.

Além dele, o atacante Alan, de 33 anos, também deu um passo para ficar à disposição de Fernando Diniz. O jogador ainda não voltou aos treinamentos, mas está na parte final do tratamento físico e mental para participar novamente das atividades. As informações são do portal "NetFlu".

David Braz sofreu uma lesão na coxa direita na derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 em junho. Ele não atua desde esta partida. Já Alan foi contratado pelo Fluminense no fim do mesmo mês, mas ainda não fez sua reestreia pelo Tricolor. O clube carioca não costuma fazer previsões, mas ambos devem ficar à disposição de Diniz em setembro.