AndréMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/08/2022 16:01

Rio - Uma preocupação para os torcedores do Fluminense. O volante André, de 21 anos, não participou do treino desta segunda-feira junto do elenco tricolor. De acordo com informações do portal "NetFlu", o jovem foi liberado da atividade por estar com febre.

Apesar de ser considerado dúvida para a partida da próxima quarta-feira contra o Corinthians, por conta do ocorrido, a tendência é que André entre em campo. Segundo o site, o jogador, de 21 anos, é aguardado para o treinamento de terça-feira.

André é um dos principais destaques do Fluminense na atual temporada. Titular de Fernando Diniz, o volante entrou em campo em 43 partidas em 2022, fez dois gols e deu duas assistências com a camisa do Fluminense.