Torcida do Fluminense deverá comparecer em peso para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 21/08/2022 15:59

Rio - Com expectativa de casa lotada, o Fluminense informou neste domingo que não há mais ingressos para os setores Leste e Sul para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (24), pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

As vendas já estão abertas para o público geral, já tendo passado pela prioridade de sócios-torcedores. Todos os ingressos precisarão ser obrigatoriamente retirados de forma física como uma imposição da Polícia Militar do Rio de Janeiro

SETORES SUL E LESTE ESGOTADOS PRA QUARTA-FEIRA! VAI SER UM ESPETÁCULO DA TORCIDA TRICOLOR! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2022

Confira mais informações:

VALORES



SETOR SUL - ESGOTADO

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$ 60

- Leste Raiz – R$ 90

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45



SETOR LESTE INFERIOR - ESGOTADO

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 70

- Inteira – R$ 70

- Meia-entrada – R$ 35



SETOR LESTE SUPERIOR - ESGOTADO

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 35

- Guerreiro – R$ 70

- Leste Raiz – R$ 100

- Inteira – R$ 100

- Meia-entrada – R$ 50



SETOR NORTE (TORCIDA DO FLUMINENSE)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$ 60

- Leste Raiz – R$ 120

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 400

- Inteira – R$ 400

- Meia-entrada – R$ 275



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60%, Arquiba 100% e Maraca+ poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor.



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)*

- Inteira - R$ 90

- Meia-entrada - R$ 45

*Em comum acordo, os ingressos para o setor destinado à equipe visitante serão vendidos diretamente pelo próprio Corinthians



GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório e documento da criança.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório.

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.

PONTOS DE VENDA E RETIRADA



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 17h



Maracanã

- Domingo (21/08), das 13h às 20h (Bilheteria 1, 2 e 4)

- Segunda (22/08), das 10h às 20h (Bilheteria 1, 2 e 4)

- Terça (23/08), das 10h às 20h (Bilheteria 1, 2, 3 e 4)

- Quarta (24/08), das 10h até o final do primeiro tempo (Bilheteria 1, 2, 3 e 4)



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



São Gonçalo Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. São Gonçalo, 100, Loja 278)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Segunda (22/08), das 10h às 18h

- Terça (23/08), das 10h às 18h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra, 1700)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 5474)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 207)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada de Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Icaraí Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto 104, Loja 111 - Galeria Beco do Ouro)

- Segunda (22/08), das 10h às 18h

- Terça (23/08), das 10h às 18h

- Quarta (24/08), das 10h às 15h



Brasília – Loja Oficial Fluminense FC (Bloco C, Loja 31, CLS 309, Asa Sul)

- Segunda (22/08), das 10h às 16h

- Terça (23/08), das 10h às 16h



Shopping Vitória – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Américo Buaiz, 200, Loja 302)

- Domingo (21/08), das 13h às 20h

- Segunda (22/08), das 10h às 21h

- Terça (23/08), das 10h às 21h