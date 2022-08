Fluminense lotou o Maracanã no confronto diante do Fortaleza pela fase quartas de final - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 20/08/2022 11:05

Rio - O Fluminense teve de contornar o desconforto nas redes sociais após a divulgação do serviço da comercialização dos ingressos para a partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (24), às 19h30, no Maracanã.

Tricolores furaram a bolha e reclamaram sobre a necessidade da retirada de ingressos em pontos físicos de venda, em situação que afetou até mesmo os sócios-torcedores do Tricolor das Laranjeiras. Em nota divulgada, a diretoria do clube explicou o motivo.

"O Fluminense FC esclarece que a obrigatoriedade da troca de ingressos para o jogo contra o Corinthians foi uma imposição da Polícia Militar e não uma decisão do clube, que solicitou que fosse adotado, mais uma vez, a modalidade de e-ticket com QR code dinâmico e a carteira de sócio. A justificativa do órgão de segurança é que este jogo, devido a sua importância, competitividade e expectativa de público, se enquadra na mais alta classificação de risco, que obriga a utilização de ingressos físicos. O Fluminense alertou às autoridades de segurança, em diversas oportunidades, sobre todos os outros problemas causados por esta opção, com foco no seu torcedor, mas infelizmente não lhe cabe a decisão final, que é de competência dos órgãos de segurança pública."