Branco e Edgar Pereira em visita a XerémFoto: Leonardo Brasil/Fluminense

Rio - Na tarde da última quinta-feira, a base do Fluminense recebeu a visita do coordenador das categorias de base da seleção brasileira, ídolo e ex-dirigente de Xerém, Branco. Além dele, o observador técnico da base da CBF e ex-treinador da base tricolor, Edgar Pereira, também esteve presente. Eles elogiaram o trabalho realizado no clube e as reformas do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras realizadas nos últimos anos.

"Minha presença aqui faz parte de um projeto nosso na CBF de aproximação com os clubes. O convite foi feito pelo presidente Mário Bittencourt, pelo vice-presidente Rui Reisinger e pelo diretor executivo de Xerém, Antônio Garcia, para ver as melhorias da base do Fluminense e fiquei muito feliz em poder voltar ao CT. O Fluminense está com uma estrutura espetacular, que melhorou muito nos últimos anos. Semana que vem vou estar em São Paulo e vou visitar os clubes da região", disse Branco ao site oficial do Fluminense.

Tanto Branco quando Edgar Pereira acompanharam os treinos e relembraram com carinho os tempos em que trabalharam e jogaram no Fluminense.

"É sempre um prazer voltar aqui em Xerém. É um lugar que me traz muitas recordações, passa um filme na minha cabeça. Eu comecei a minha carreira como atleta aqui nestes gramados e tive uma passagem muito importante como dirigente também. Fiquei feliz em ser recebido pelo diretor Orlando Souza e pelo coordenador técnico Marcelo Veiga", relembrou Branco.

O CT de Xerém possui uma área de mais de 120 mil m² e conta com sete campos, sendo um de grama artificial. Nos últimos três anos foram criadas as salas do novo Departamento de Captação e do Centro de Informação e Apoio Metodológico (CIAM), o espaço de Recovery e Suplementação, com cinco banheiras, a área da Supervisão e Administração, a sala de jogos eletrônicos, a sala da diretoria e reuniões, uma área para exposição de troféus, o consultório de tratamento odontológico e o espaço de Recovery Avanutri. O antigo campo 1 do CT foi transformado em estádio e pode receber jogos nacionais da CBF.