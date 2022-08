Caio Paulista no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/08/2022 16:40

Rio - O lateral-esquerdo Caio Paulista, do Fluminense, fez muitos elogios ao volante André. O atleta afirmou que é surpreendente a forma como o volante rapidamente assumiu a condição de titular e se tornou uma referência no elenco tricolor. Caio ainda o comparou com um atleta do Flamengo.

"O André é impressionante, subiu, virou titular e não sentiu nada. É bem parecido com o João Gomes, do Flamengo", disse em participação no canal do YouTube "CharlaPodcast".

"É um pitbullzinho, joga muito, muito forte. Teve alguns jogos que o time não estava bem e ele ali no meio-campo ele mostrava muita qualidade. Teve muita evolução, desde que subiu da base", finalizou Caio Paulista.

Na temporada atual, André, de 21 anos, entrou em campo em 42 partidas, fez dois gols e deu duas assistências com a camisa do Fluminense. Já João Gomes, do Flamengo, atuou em 45 jogos, fez um gol e deu duas assistências.