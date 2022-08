Cano foi novamente herói no Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 17/08/2022 22:06

Rio - Foi mais difícil que o torcedor do Fluminense esperava, mas o Tricolor está na semifinal da Copa do Brasil. Após sair perdendo por dois gols de diferença, o clube carioca buscou o empate no segundo tempo e com o resultado de 2 a 2 eliminou o Fortaleza, no Maracanã, para a alegria dos mais de 60 mil tricolores que estavam no estádio.

Na próxima fase, o Fluminense vai encarar o Corinthians, que goleou por 4 a 1 o Atlético-GO, em São Paulo. No entanto, o Tricolor volta aos gramados no próximo sábado, contra o Coritiba, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo começou muito intenso no Maracanã com as duas equipes buscando construir jogadas ofensivas. A primeira boa oportunidade aconteceu aos sete minutos. Ganso deu belíssimo passe para Germán Cano, o argentino fintou o defensor do Fortaleza e finalizou para grande defesa de Fernando Prass.

Porém, com 11 minutos, o Fortaleza pulou na frente. Após levantamento para área, Nino e Manoel deram bobeira e Thiago Galhardo ganhou dos dois, finalizou, Fábio fez a defesa e bola tocou em Nino, antes da bola entrar no fundo das redes.

Atrás do placar, o Fluminense seguiu buscando criar oportunidades. Porém, quem chegou com perigo foi o Fortaleza. Aos 24 minutos, Romarinho cobrou falta e Brítez apareceu sozinho dentro da área e cabeceou para fora.

Aos 28 minutos, Brítez achou belo passe para Romero que finalizou para defesa de Fábio. O Fluminense rebateu logo depois. Samuel Xavier recebeu dentro da área, cortou a zaga e finalizou, a bola bateu na defesa e Prass fez grande defesa, salvando o Fortaleza.

Antes do intervalo, o Fortaleza chegou ao seu segundo gol. Ramiro tocou para Galhardo, que recebeu novamente, o atacante invadiu a área e finalizou sem chances de defesa para Fábio, ampliando para os visitantes no Maracanã.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Martinelli na vaga de Nino. Com menos de um minuto, a equipe carioca conseguiu uma grande chance, mas Nonato finalizou para grande defesa do goleiro Fernando Prass.

Aos 15 minutos, Matheus Martins foi derrubado por Brítez. A arbitragem marcou fora da área, mas depois da consulta ao VAR, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, Paulo Henrique Ganso diminuiu para o Fluminense.

Aos 22 minutos, o clube carioca quase chegou ao empate. Ganso deu belo passe para Arias que cruzou para Cano, o argentino, porém, não pegou bem na bola e Prass fez grande defesa, salvando o Fortaleza. Quatro minutos depois não teve jeito. Arias foi no fundo e cruzou na medida para o argentino que apareceu para colocar a bola no fundo das redes.

Com o empate, o Fluminense acabou diminuindo o seu ímpeto e chamando o Fortaleza. Aos 38 minutos, em uma falha de saída de bola dos visitantes, o clube carioca quase fez o terceiro, mas Cano acabou finalizando para fora, após receber belo passe de Matheus Martins.

Os últimos minutos foram de pressão do Fortaleza. Fernando Diniz colocou Felipe Melo, David Duarte e Cris Silva para segurar o resultado. No fim, o Fluminense conseguiu manter o empate que o classificou para a semifinal da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 FORTALEZA



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Manoel, contra, aos 11'/1ºT (FLU); Silvio Romero, aos 45'/1ºT (FOR); Ganso, aos 17'/2ºT (FLU); Cano, aos 26'/2ºT (FLU)

Cartões amarelos: Ganso, Manoel e Felipe Melo (FLU); Silvio Romero e Hércules (FOR)

Público: 57.045 pagantes, 60.833 presentes

Renda: R$ 2.272.440,00



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Martinelli), Manoel e Caio Paulista (Cris Silva); André, Nonato (Felipe Melo) e Ganso; Matheus Martins, Arias (David Duarte) e Cano. Técnico: Fernando Diniz



FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Ceballos; Zé Welison (Lucas Lima), Hércules (Otero) e Matheus Vargas (Lucas Sasha); Romarinho (Moisés), Thiago Galhardo e Silvio Romero (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda