Luva de Pedreiro estará no pré-jogo de Fluminense x Fortaleza pela Copa do BrasilReprodução/TikTok LuvaDePedreiro

Publicado 17/08/2022 16:41

Rio - O influenciador digital Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, estará na transmissão do duelo entre Fluminense e Fortaleza, pela Copa do Brasil. O influencer se junta ao narrador Tiago Leifert e ao comentarista Casimiro Miguel. A informação é do portal "MKTEsportivo".

Luva de Pedreiro, no entanto, participará apenas do pré-jogo. O influenciador segue na Europa, onde cumpre compromissos profissionais, e, inclusive, visitou alguns dos principais clubes do Velho Continente, como Atlético de Madrid e Real Valladolid, onde encontrou o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Iran Ferreira é um dos garotos-propaganda da "Amazon Prime Video", em contrato que foi firmado pelo seu ex-empresário, Allan Jesus. A empresa acertou o pagamento de R$ 2 milhões, e estima-se que Luva de Pedreiro recebeu 50%, e o restante ficou com o ex-empresário, que possuía direito a metade de cada acordo do influenciador.

Fluminense e Fortaleza se enfrentarão nesta quarta-feira (17), às 20h, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Tricolor Carioca levou a melhor e venceu no Castelão por 1 a 0, com gol de Nonato.