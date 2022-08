Jhon Arias é um dos destaques do Fluminense em 2022 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Jhon Arias é um dos destaques do Fluminense em 2022Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 17/08/2022 15:44

Na quinta-feira (18), Jhon Arias completará um ano de Fluminense. Após um período de adaptação difícil e baixo desempenho em 2021, o colombiano mostra nesta temporada que a aposta tricolor deu certo. Garçom com 11 assistências, ele é um dos principais jogadores no time de Fernando Diniz.

"Foi um ano de muito aprendizado e crescimento. Hoje me sinto bem, depois de um período de adaptação. Estou vivendo um momento muito bom aqui no Fluminense, em que pessoalmente me sinto muito contente, muito feliz e otimista de que as coisas vão seguir melhorando muito mais", afirmou Arias ao site oficial do Fluminense.



O camisa 21 disputou 64 jogos e marcou 13 gols neste um ano, sendo 12 em 2022, mostrando o crescimento do meia-atacante de uma temporada para outra. Vice-artilheiro do Fluminense, ele foi chamado pela primeira vez para a seleção da Colômbia e estreou pelo seu país em amistoso junho, sendo titular na vitória por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita.



Arias foi contratado pelo Fluminense após passagem pelo Independiente Santa Fé (COL). Ele enfrentou o Tricolor na Libertadores e chamou a atenção pela boa atuação.