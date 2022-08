Marrony, atacante do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 16/08/2022 15:19

Rio - O atacante do Fluminense, Marrony foi advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento nesta terça-feira pela expulsão direta na vitória do clube contra o Bragantino, em jogo válido pela 19ª do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira. Apesar da advertência, o jogador está liberado para atuar contra o Coritiba.

Marrony foi denunciado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar agressão física durante a partida; desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido", que prevê suspensão de quatro a 12 partidas. No lance da expulsão, o atacante acertou um pontapé no jogador Kevin, do Bragantino, aos 52 minutos do segundo tempo.

Agora, com apenas uma advertência, o jogador, que já cumpriu suspensão automática contra o Santos, está liberado para enfrentar o Coritiba, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.