Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 16/08/2022 09:30

Rio - Vivendo um bom momento na temporada, o Fluminense ainda apresenta problemas financeiros. Tanto que o seu nível de investimento é inferior ao dos principais candidatos a títulos da Série A. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria do clube carioca está realizando um esforço para manter os salários em dia até o fim da temporada.

Com um orçamento reduzido, o Fluminense aposta em uma possível conquista da Copa do Brasil e também no melhor posicionamento possível no Brasileirão para aliviar as contar. O Tricolor só realizou até o momento uma venda considerada grande na temporada: a saída de Luiz Henrique para o Real Bétis.

A questão envolvendo os salários é considerada fundamental para manter o Fluminense na briga pelos títulos na temporada. O treinador Fernando Diniz cita muitos vezes esse fato como um grande diferencial da sua primeira para a sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras.