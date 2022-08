Fernando Diniz acredita em aprendizado após derrota - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fernando Diniz acredita em aprendizado após derrotaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/08/2022 11:01

Rio - O Fluminense encerrou a sequência invicta de 13 jogos e foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0, no último domingo, no Beira-Rio. Com intensidade abaixo do que vinha apresentando, o time teve a primeira alteração na zaga já para iniciar o segundo tempo, quando Manoel saiu para a entrada de Felipe Melo. O volante, no entanto, foi duramente criticado pelos erros cometidos em campo, mas Fernando Diniz o defendeu. Segundo o técnico, a equipe esteve mal coletivamente.

"Em relação ao Felipe Melo, isso é reduzir para tentar explicar resultado. Não foi por conta do Felipe Melo (que o Fluminense perdeu), muito pelo contrário. Ele jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. A entrada dele ajudou na construção do time, empurrou o Inter para trás. A gente teve chances, começou a levar perigo nos cruzamentos, na bola parada. Estávamos de empatar o jogo. Fomos mal coletivamente. No conceito do jogo, as trocas surtiram efeito. Acho que perdemos todos. As correções vão ser feitas, mas perdemos basicamente na parte anêmica do jogo. O Inter foi muito melhor do que a gente nesse quesito", disse.

Apesar do resultado negativo antes do jogo decisivo de quarta-feira, contra o Fortaleza, pela volta das quartas de final Copa do Brasil, a derrota de domingo serve de lição, conforme pontuou o treinador, e o elenco irá aprender com os erros para encarar o próximo adversário. "Vamos corrigir, assistir. O jogo de hoje é a chance para aprender com aquilo que aconteceu. E o time vai aprender", concluiu Diniz.