Nonato - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/08/2022 13:14

Rio - Emprestado ao Fluminense até o fim do ano, Nonato tem contrato com o Internacional até dezembro de 2023. O jogador, de 24 anos, não está nos planos do Colorado para o ano que vem, e o clube gaúcho poderá facilitar a negociação por um acerto em definitivo com o Tricolor. As informações são do portal "UOL".

Nonato deseja seguir nas Laranjeiras e o Fluminense também quer ficar com o jogador. Atualmente o empréstimo das duas partes é alinhado em uma opção de compra no valor de 50% dos direitos do volante por 2,5 milhões de dólares, cerca R$ 12,8 milhões. O Tricolor tenta reduzir o valor.

O volante chegou ao Fluminense no ano passado e sempre foi útil ao elenco tricolor, sob o comando de Marcão e Abel Braga. Com Fernando Diniz, Nonato se tornou titular. Em 2022, ele atuou em 33 partidas, fez quatro gols e deu cinco assistências.