Publicado 13/08/2022 11:26 | Atualizado 13/08/2022 11:26

Rio - O volante Felipe Melo falou pela primeira vez sobre a polêmica discussão com um torcedor do Fluminense no duelo contra o Cuiabá, no último domingo. Em mais uma edição de seu podcast, em seu canal no Youtube, o jogador defendeu o lateral-esquerdo Mario Pineida, que foi vaiado durante o confronto.



"Esse torcedor não estava xingando apenas o Pineida, já discutiu com outros jogadores do Fluminense. Essas páginas que prestam um desserviço deram crédito a ele. Ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas e eu também pedi desculpas a ele", disse, e emendou:

"Independente de estar errado, eu pedi desculpas a ele. Ele me disse "você é empregado do clube' e é justamente por eu ser empregado do clube que eu tenho que estar ao lado dos meus companheiros", completou.



Segundo o jogador, o lateral-esquerdo Pineida passou por um problema familiar e mesmo assim sempre mostrou comprometido em campo. Felipe Melo elogiou o equatoriano e ressaltou que sempre irá defender os companheiros de clube.



"O mínimo que a gente tem que fazer é abraçar os companheiros quando eles estão precisando. O cara saiu lá do país dele (Pineida), veio para cá, não está brincando em momento algum, O Pineida passou por um momento que ninguém sabe, ele pegou um avião do Panamá para o Equador e a mãe dele estava passando mal, em condições gravíssimas, e ele foi para lá. Ele não deixou de estar com a gente no ambiente do clube, sempre treinando. Baita profissional", completou.

Em grande fase na temporada, o Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 19h, para medir forças com o Internacional, às 19h, no Beira-Rio. A equipe tenta encostar no líder Palmeiras e a atual diferença é de sete pontos.